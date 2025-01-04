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Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром «Реала», побив рекорд Ференца Пушкаша

Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром «Реала», побив рекорд Ференца Пушкаша
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39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории клуба, отличившись в перенесённом выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). Хорватский хавбек сравнял счёт на 85-й минуте, что помогло «сливочным» одержать итоговую волевую победу.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Свой гол в ворота «Валенсии» Модрич забил в возрасте 39 лет, 3 месяцев 26 дней. Таким образом, Лука побил многолетний клубный рекорд прославленного бомбардира Ференца Пушкаша, который в ноябре 1965 года забил за «Реал» в возрасте 38 лет, 7 месяцев 20 дней, поразив ворота «Севильи» (1:2).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст:

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