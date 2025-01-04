Винисиус может получить дисквалификацию до 12 матчей за удаление в игре с «Валенсией»
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1).
Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27' 1:1 Модрич – 85' 1:2 Беллингем – 90+5'
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'
Как сообщает Mundo Deportivo, футболисту c большой долей вероятности грозит четырёхматчевая дисквалификация. Вероятно, Винисиус пропустит и полуфинал Суперкубка Испании с «Мальоркой», и потенциальный финал с «Барселоной» или «Атлетиком» из Бильбао. Отмечается, что, согласно регламенту чемпионата Испании, агрессивное поведение без попытки сыграть в мяч наказывается отстранением игрока на срок от четырёх до 12 встреч.
После 19 сыгранных матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 43 очка.
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