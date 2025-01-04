Винисиус отреагировал на своё удаление в матче «Валенсия» — «Реал»
Поделиться
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на своё удаление во встрече 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1).
Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27' 1:1 Модрич – 85' 1:2 Беллингем – 90+5'
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'
«Я извиняюсь! Спасибо моим товарищам по команде», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Ранее появилась информация, что Винисиус может получить дисквалификацию до 12 матчей за удаление в игре с «Валенсией».
Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 21 встречу во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
Материалы по теме
Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:
Комментарии
- 4 января 2025
-
03:12
-
02:58
-
02:51
-
02:39
-
02:33
-
02:25
-
02:25
-
02:15
-
02:04
-
02:02
-
01:58
-
01:50
-
01:03
-
01:02
-
01:00
-
00:37
-
00:26
-
00:18
-
00:14
- 3 января 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:50
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:13
-
22:04
-
22:03