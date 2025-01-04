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Анчелотти раскритиковал решение арбитра удалить Винисиуса в матче «Валенсия» — «Реал»

Анчелотти раскритиковал решение арбитра удалить Винисиуса в матче «Валенсия» — «Реал»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал удаление вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1).

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Это не было красной карточкой для Винисиуса. Мы подадим апелляцию. Вратарь «Валенсии» толкнул его, а Вини ответил. Эпизод должен был ограничиться жёлтой карточкой для обоих», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее появилась информация, что Винисиус может получить дисквалификацию до 12 матчей за удаление в игре с «Валенсией».

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 21 встречу во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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