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39-летний Лука Модрич вошёл в топ-10 «гвардейцев» мадридского «Реала»

39-летний Лука Модрич вошёл в топ-10 «гвардейцев» мадридского «Реала»
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вошёл в десятку игроков с наибольшим количеством матчей в составе «сливочных» за всю историю клуба, приняв участие в перенесённом выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). 39-летний хавбек вышел на замену на 80-й минуте при счёте 1:0 в пользу «летучих мышей» и на 85-й минуте забил ответный гол, который стал самым «возрастным» в истории мадридцев.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Эта игра стала для Модрича 561-й в футболке «Реала» во всех турнирах. Это позволило хорватскому хавбеку сравняться по количеству проведённых матчей за клуб с полузащитником Пирри (настоящее имя — Хосе Мартинес Санчес), выступавшим за мадридцев с 1964 по 1980 год и занимавшим десятую строчку в списке «гвардейцев» «Реала».

На первом месте в этом рейтинге находится нападающий Рауль, который сыграл за «сливочных» 741 матч.

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