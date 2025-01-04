39-летний Лука Модрич вошёл в топ-10 «гвардейцев» мадридского «Реала»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вошёл в десятку игроков с наибольшим количеством матчей в составе «сливочных» за всю историю клуба, приняв участие в перенесённом выездном матче 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). 39-летний хавбек вышел на замену на 80-й минуте при счёте 1:0 в пользу «летучих мышей» и на 85-й минуте забил ответный гол, который стал самым «возрастным» в истории мадридцев.

Эта игра стала для Модрича 561-й в футболке «Реала» во всех турнирах. Это позволило хорватскому хавбеку сравняться по количеству проведённых матчей за клуб с полузащитником Пирри (настоящее имя — Хосе Мартинес Санчес), выступавшим за мадридцев с 1964 по 1980 год и занимавшим десятую строчку в списке «гвардейцев» «Реала».

На первом месте в этом рейтинге находится нападающий Рауль, который сыграл за «сливочных» 741 матч.

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