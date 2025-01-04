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Мбаппе ответил на вопрос о своём отношении к Винисиусу

Мбаппе ответил на вопрос о своём отношении к Винисиусу
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к своему бразильскому одноклубнику Винисиусу Жуниору.

«Что меня больше всего восхищает в Вини? Его скромность, без сомнений. Все знают этого игрока, и все видят каждые три дня, какими качествами он обладает. В этом году он выиграл много командных титулов и индивидуальных наград, но я подчёркиваю его скромность. Он всегда хорошо ладит с людьми в раздевалке, и мне это очень нравится», — приводит слова Мбаппе Marca.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 21 встречу во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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