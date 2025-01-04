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Гвардиола назвал виновного в неудачных результатах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Гвардиола назвал виновного в неудачных результатах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачные выступления «горожан» в нынешнем сезоне.

«Я крайне честен с собой, и я признаю, что главная причина – я сам. Дело не в игроках. Они немного сдают, но это естественный процесс, который наблюдался и в прошлом сезоне. Я должен был найти решение, должен был действовать иначе, но не делал этого. Вот почему мы оказались в таком положении – виноват я сам. Я говорю это не для того, чтобы показаться милым. Я просто говорю правду. Я руковожу игроками, и мне не удалось достичь с ними желаемого», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 31 очко по итогам 19 туров.

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