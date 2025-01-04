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«Реал» опередил «Атлетико» и вышел в лидеры Ла Лиги

«Реал» опередил «Атлетико» и вышел в лидеры Ла Лиги
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Мадридский «Реал» стал новым лидером турнирной таблицы чемпионата Испании благодаря волевой выездной победе в меньшинстве над «Валенсией» (2:1) в перенесённом матче 12-го тура.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Успех на берегах Балеарского моря позволил «Королевскому клубу» набрать 43 очка в 19 сыгранных матчах и на два очка опередить мадридский «Атлетико», у которого есть игра в запасе. Третью строчку таблицы занимает «Барселона», которая уступает «Реалу» пять очков при равном количестве матчей.

«Валенсия» после поражения от мадридцев продолжает занимать предпоследнее, 19-е место — в зоне вылета в Сегунду. «Летучие мыши» в 18 матчах набрали 12 очков и отстают на четыре очка от зоны сохранения места в Ла Лиге.

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Турнирная таблица Ла Лиги

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