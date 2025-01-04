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Стало известно, за что Аморим исключал Гарначо из состава «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, за что Аморим исключал Гарначо из состава «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим наказал вингера Алехандро Гарначо исключением из заявки на матч с «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

Как сообщает журналист Крис Уилер в соцсетях, причиной такого решения португальского специалиста стало поведение Гарначо во встрече Лиги Европы с «Викторией» Пльзень: игрок не стал слушать установку наставника перед выходом на замену на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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