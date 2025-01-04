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Леонид Слуцкий рассказал историю своего знакомства с Жозе Моуринью

Леонид Слуцкий рассказал историю своего знакомства с Жозе Моуринью
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал историю своего знакомства с португальским наставником «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«Мы с ним были хорошо, достаточно знакомы, потому что первую встречу ещё организовывал Юрий Викторович Белоус, так как он сотрудничал с компанией Жоржа Мендеша, который был агентом и Моуринью. Я помню, что у них были очередные встречи в Лондоне, и я напросился к Белоусу. Говорю: «Пусть Мендеш познакомит нас с Моуринью». И он действительно познакомил. Мы сидели в отеле, общались больше трёх часов. На меня это произвело грандиозное впечатление», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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