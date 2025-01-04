Егор Титов отреагировал на вопрос о борьбе «Спартака» за чемпионство

Экс-полузащитник и бывший тренер московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о возможности борьбы красно-белых за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Ваш «Спартак» закончил год с шестью победами подряд. В такой форме команда будет в борьбе за чемпионство?

– Три месяца паузы, двенадцать матчей впереди – всякое может быть. Непонятно, в каком состоянии команды подойдут к матчам и кто из соперников усилится. Было бы здорово, если бы сегодня чемпионат ещё продолжался. «Спартак» показывал великолепный футбол. В последних матчах забили 17 голов и пропустили лишь два гола, от «Локомотива». Это потрясающий результат просто, заслуга Максименко и защитников. Самое важное, команда поймала кураж, по себе знаю, что это, — приводит слова Титова Metaratings.

По итогам осенней части сезона московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» и находящегося на второй строчке петербургского «Зенита» составляет два очка.

К зимней паузе «Спартак» подошёл с действующей шестиматчевой победной серией в чемпионате России, при этом в ноябре 2024 года команда сербского главного тренера Деяна Станковича дважды уступила «Ростову» (0:1, 1:2) в четвертьфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России и выбыла в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов).

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