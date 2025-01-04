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Егор Титов прокомментировал работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака»

Егор Титов прокомментировал работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака»
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Экс-полузащитник и бывший тренер московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, как изменил красно-белых сербский главный тренер Деян Станкович.

«Летняя пауза намного меньше, чем зимняя. Времени мало что-то поменять на сборах. Если не брать первый тур, то поначалу были только эмоции. Видел, что некоторые писали, что стоит задуматься про тренера. Потихоньку команда услышала условия тренера, и мы видим результат. Стабильный состав – это залог успеха. Очень жаль, что первая часть сезона закончилась так рано», — приводит слова Титова Metaratings.

46-летний сербский специалист Деян Станкович занял должность главного тренера московского «Спартака» в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые набрали 37 очков в 18 матчах осенней части Российской Премьер-Лиги и занимают в текущей турнирной таблице третью строчку, уступая по два очка лидирующему «Краснодару» и действующему чемпиону петербургскому «Зениту».

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