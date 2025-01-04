Микель Артета ответил на вопрос о возможных трансферах «Арсенала» в январе 2025 года

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможных действиях «канониров» в ходе текущего трансферного окна.

«Когда на рынке появляется кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, по нашему мнению, окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты к такой возможности. У нас есть возможность менять состав в трансферные окна, но на данный момент мы сосредоточены на том, что у нас есть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Зимнее трансферное окно в английской Премьер-лиге открылось 1 января 2025 года и продлится по 3 февраля включительно. Лондонский «Арсенал» под руководством 42-летнего испанского специалиста Микеля Артеты набрал 39 очков в 19 матчах АПЛ и занимает в турнирной таблице второе место, уступая шесть очков имеющему игру в запасе «Ливерпулю».

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