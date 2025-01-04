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Леонид Слуцкий рассказал о похудении с помощью лекарства

Леонид Слуцкий рассказал о похудении с помощью лекарства
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что употребляет препарат «Оземпик» для похудения.

«У нас взаимная любовь. Я один из немногих, кто больше двух лет использует. Максимально адаптировался.

Когда Генич всё время орет о том, что я даже похудел искусственным путем, а не натуральным… Ну если есть такая возможность, зачем я буду два часа бежать кросс, истязать себя в зале? Я лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

Леонид Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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