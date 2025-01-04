Кержаков вспомнил свою ссылку в дубль «Зенита» после конфликта из-за Халка и Витселя

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вспомнил о конфликте в петербургском клубе в 2012 году после перехода легионеров Халка и Витселя. Разногласие было основано на том, что некоторые российские игроки сине-бело-голубых требовали уравнять зарплату с гонорарами новоприбывших футболистов.

«Сказали приехать в дубль, я и приехал. У них большинство тренировок было на искусственном поле, а у меня ещё в 2011-м была серьёзная история с голеностопом и было трудно бегать по искусственному газону. В итоге я бегал просто по кругу

Тот «Зенит» обрубил не конфликт. Пришли Халк и Витсель, это были игроки с другими качествами, нежели требовались тому «Зениту». Халк мог бы легко вписаться в любую систему, но Витсель чуть затягивал развитие атак. Все, что у нас проходило до этого, — всё начало меняться. Если бы Халк вошёл в тот состав один — всё бы сработало», — сказал Кержаков на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Кержаков выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 год, а потом с 2010-го по 2017-й. За годы, проведённые в «Зените», нападающий трижды становился чемпионом России, а также по одному разу выиграл Суперкубок и Кубок России.

После 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого также 39 очков.

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