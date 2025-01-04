Артета поделился информацией о Рахиме Стерлинге и других травмированных игроках «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние травмированных игроков «канониров» — нападающего Рахима Стерлинга, защитника Бена Уайта и защитника Такэхиро Томиясу.

«Я думаю, что он (Рахим Стерлинг. — Прим. «Чемпионата») начинает делать что-то на поле, и это отличные новости. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в строй. Посмотрим, как он будет прогрессировать на этой неделе, а затем решим по следующей неделе. Бен вне игры ещё несколько недель, а Томи снова тренируется на поле — но теперь, поскольку это была серьёзная травма, нам нужно посмотреть, как быстро он сможет восстановиться и как его организм отреагирует», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

30-летний нападающий Рахим Стерлинг в текущем сезоне провёл за лондонский «Арсенал» на правах аренды из «Челси» 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В последний раз игрок выходил на поле 18 декабря в матче Кубка лиги, после чего выбыл из строя из-за травмы колена.

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