Микель Артета рассказал, что необходимо «Арсеналу» для победы в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об участии «канониров» в борьбе за чемпионство в английской Премьер-Лиге.

«Мы должны продемонстрировать такой же уровень стабильности и даже немного больше, потому что в прошлом году мы были лучшей командой в лиге, побили несколько рекордов, но так и не выиграли главный трофей, так что чего-то не хватает. Это будут очень тонкие, мелкие детали, вы можете выделить определённые игры и ситуации, но, в конце концов, мы очень близки к цели, и нам просто нужно перевернуть эту монету другой стороной, чтобы это произошло. Это произойдёт только в том случае, если мы будем делать то, что должны, и то, что мы можем контролировать, а остальное не в наших силах», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В сезоне-2023/2024 лондонский «Арсенал» набрал 89 очков в 38 матчах АПЛ и занял итоговое второе место, уступив два очка «Манчестер Сити». В текущей турнирной таблице «канониры» также занимают вторую строчку, набрав 39 очков в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков при игре в запасе у мерсисайдцев.

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