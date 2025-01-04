Оливер Кан ведёт переговоры по покупке клуба из Франции

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан подтвердил, что ведёт переговоры по приобретению французского «Бордо», который летом был переведен в четвертый по силе дивизион чемпионата Франции.

«Переговоры о возможном приобретении „Бордо“ находятся на ранней стадии. На данный момент больше нечего сказать», — приводит слова Кана Bild.

Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, приняв участие в 632 матчах, в которых пропустил 592 гола и сыграл 247 матчей на ноль. С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также завоевали Суперкубок Германии.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню: