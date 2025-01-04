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Ловчев рассказал о необычном знакомстве с Тюкавиным

Ловчев рассказал о необычном знакомстве с Тюкавиным
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал историю своего необычного знакомства с форвардом столичного «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Несколько лет назад приехал к сыну в Крылатское, и мы пошли в торговый центр решить один бытовой вопрос. И вдруг он обращается к какому-то парню в динамовских шортах и майке и спрашивает: «Ты что, хочешь с нами сфотографироваться?» Я спрашиваю сына: «Женька, а это кто такой?» И он отвечает: «Это Костя Тюкавин, молодой игрок «Динамо». Это было года три назад, когда он только-только начинал раскрываться. Оказывается, он в этот день с друзьями в кафе отмечал день рождения», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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