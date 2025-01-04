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Арне Слот ответил на вопрос о шансах ухода Трента из «Ливерпуля» в «Реал»

Арне Слот ответил на вопрос о шансах ухода Трента из «Ливерпуля» в «Реал»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном переходе защитника Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«В футболе очень трудно рассуждать о том, что может произойти через месяц или полгода. Единственное, что я знаю, – это то, что он полностью сосредоточен и готов играть за нас, пока находится здесь», – приводит слова Слота журналист Пол Горст в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что «сливочные» предлагают мерсисайдцам € 25 млн за немедленный переход футболиста. Сообщается, что мадридцы не хотели бы откладывать подписание Трента на лето 2025 года, когда они смогут получить его в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника сборной Англии 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

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