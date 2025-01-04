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Егор Титов объяснил, почему Виллиан Жозе не смог заиграть в «Спартаке»

Егор Титов объяснил, почему Виллиан Жозе не смог заиграть в «Спартаке»
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Экс-полузащитник и бывший тренер московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о причинах неудачной игры за красно-белых 33-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе.

«Одним словом отвечу – адаптация. Человек всю жизнь играл в Испании, сейчас приехал в другую страну. Угальде выиграл у него конкуренцию, тем более Станкович играет с одним нападающим. Писали, что Жозе приехал с лишним весом, и кажется, это правда. У бразильца были шансы заиграть, но он ими не воспользовался. У Угальде всё наоборот, прошла адаптация. Ему партнёры дают на пустые ворота, это означает, что парень адаптировался. Жозе, увы, не адаптировался. Тем более, была информация о его возможном уходе зимой», — приводит слова Титова Metaratings.

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.

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