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Джуд Беллингем прокомментировал незабитый пенальти и волевую победу «Реала» в меньшинстве

Джуд Беллингем прокомментировал незабитый пенальти и волевую победу «Реала» в меньшинстве
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по итогам выездного перенесённого матча 12-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (2:1).

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Когда ты надеваешь эту футболку, ты не можешь сдаться. Когда я не забил пенальти, мои товарищи по команде могли бы обвинить меня в этом, но они поддержали меня, утешили меня. Мы показали характер мадридского «Реала» вдесятером. Мы выстояли и набрали три важных очка в борьбе за победу в Ла Лиге», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Реала».

На 55-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Валенсии» Джуд Беллингем не реализовал пенальти. На 79-й минуте Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за неспортивную атаку вратаря и оставил «Реал» в меньшинстве. На 85-й минуте 39-летний полузащитник Лука Модрич сравнял счёт с передачи Беллингема, на 90+5-й минуте уже сам Джуд принёс мадридцам победу.

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