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Стало известно, кем «Реал» может заменить Винисиуса в случае его продажи

Стало известно, кем «Реал» может заменить Винисиуса в случае его продажи
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Мадридский «Реал» рассчитывает усилить нападение из-за возможной продажи Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

По информации El Nacional, мадридцы нацелились на звёздного испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Трансфер игрока будет возможен в случае ухода из команды Винисиуса.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе

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