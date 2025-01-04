Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии. У него 39 голов в 33 играх

Вчера, 3 января, в матче 17-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» и «Спортинг» устроили голевую феерию и завершили матч со счётом 4:4.

У клуба из Лиссабона форвард Виктор Дьёкереш оформил хет-трик, а на 90+5-й минуте Тринкан спас гостей от поражения.

У хозяев поля голами отметились Тьяго Силва, Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Мишель.

«Спортинг» набрал 41 очко и стал единоличным лидером чемпионата страны. Далее следуют «Порту» (40) и «Бенфика» (38). «Витория Гимарайнш» замыкает топ-6 (25 очков).

На счету Виктора Дьёкереша теперь 39 голов в 33 матчах за клуб и сборную в текущем сезоне.

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