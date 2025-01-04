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Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии. У него 39 голов в 33 играх

Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии. У него 39 голов в 33 играх
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Вчера, 3 января, в матче 17-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» и «Спортинг» устроили голевую феерию и завершили матч со счётом 4:4.

Португалия — Примейра . 17-й тур
03 января 2025, пятница. 23:15 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Окончен
4 : 4
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 2'     1:1 Силва – 7'     1:2 Дьёкереш – 14'     1:3 Дьёкереш – 57'     2:3 Сезар – 69'     3:3 Мендеш – 82'     4:3 Michel – 85'     4:4 Тринкан – 90+5'    

У клуба из Лиссабона форвард Виктор Дьёкереш оформил хет-трик, а на 90+5-й минуте Тринкан спас гостей от поражения.

У хозяев поля голами отметились Тьяго Силва, Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Мишель.

«Спортинг» набрал 41 очко и стал единоличным лидером чемпионата страны. Далее следуют «Порту» (40) и «Бенфика» (38). «Витория Гимарайнш» замыкает топ-6 (25 очков).

На счету Виктора Дьёкереша теперь 39 голов в 33 матчах за клуб и сборную в текущем сезоне.

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