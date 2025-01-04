Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии. У него 39 голов в 33 играх
Поделиться
Вчера, 3 января, в матче 17-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» и «Спортинг» устроили голевую феерию и завершили матч со счётом 4:4.
Португалия — Примейра . 17-й тур
03 января 2025, пятница. 23:15 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Окончен
4 : 4
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 2' 1:1 Силва – 7' 1:2 Дьёкереш – 14' 1:3 Дьёкереш – 57' 2:3 Сезар – 69' 3:3 Мендеш – 82' 4:3 Michel – 85' 4:4 Тринкан – 90+5'
У клуба из Лиссабона форвард Виктор Дьёкереш оформил хет-трик, а на 90+5-й минуте Тринкан спас гостей от поражения.
У хозяев поля голами отметились Тьяго Силва, Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Мишель.
«Спортинг» набрал 41 очко и стал единоличным лидером чемпионата страны. Далее следуют «Порту» (40) и «Бенфика» (38). «Витория Гимарайнш» замыкает топ-6 (25 очков).
На счету Виктора Дьёкереша теперь 39 голов в 33 матчах за клуб и сборную в текущем сезоне.
20 самых дорогих трансферов лета
Комментарии
- 4 января 2025
-
07:43
-
07:43
-
07:18
-
06:45
-
06:21
-
05:55
-
05:45
-
05:33
-
05:10
-
04:58
-
04:51
-
04:48
-
04:43
-
04:30
-
04:02
-
03:52
-
03:36
-
03:12
-
02:58
-
02:51
-
02:39
-
02:33
-
02:25
-
02:25
-
02:15
-
02:04
-
02:02
-
01:58
-
01:50
-
01:03
-
01:02
-
01:00
-
00:37
-
00:26
-
00:18