Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото скандального момента, где Винисиус толкнул в лицо вратаря «Валенсии» и был удалён

Фото скандального момента, где Винисиус толкнул в лицо вратаря «Валенсии» и был удалён
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок в лицо вратаря соперника. «Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть фото данного момента.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, что сначала Винисиус находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

Поле Винисиус покидал насильно, вингер был эмоционально возбуждён, и его буквально оттаскивал Антонио Рюдигер.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей за неспортивное поведение.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»

Материалы по теме
Винисиуса довели до красной в первом матче года. И «Реал» сделал мощный камбэк без него!
Винисиуса довели до красной в первом матче года. И «Реал» сделал мощный камбэк без него!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android