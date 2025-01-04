Фото скандального момента, где Винисиус толкнул в лицо вратаря «Валенсии» и был удалён

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок в лицо вратаря соперника. «Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть фото данного момента.

Фото: Скрин с трансляции

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, что сначала Винисиус находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

Поле Винисиус покидал насильно, вингер был эмоционально возбуждён, и его буквально оттаскивал Антонио Рюдигер.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей за неспортивное поведение.

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