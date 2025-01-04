«Манчестер Сити» находится в шаге от трансфера звезды Бундеслиги — источник

25-летний центральный нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в английский «Манчестер Сити», сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна на своей страничке в Х.

По сведениям источника, представители «Ман Сити» направили предложение агенту футболиста, а сам египтянин заинтересован в этом трансфере и уже провёл переговоры с английской стороной.

Источник также сообщает, что в переходе игрока заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», однако Мармуш видит себя в «Манчестер Сити» и отдаёт предпочтение переходу именно в этот клуб. Теперь представителям «Сити» остаётся договориться о сумме компенсации за игрока с «Айнтрахтом».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мармуша составляет € 60 млн.

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