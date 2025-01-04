«Реал» первым в истории Ла Лиги набрал 5000 очков

Мадридский «Реал» стал обладателем уникального статистического достижения в испанской Ла Лиге. По подсчётам издания Marca, благодаря выездной победе над «Валенсией» (2:1) в перенесённом матче 12-го тура чемпионата Испании «сливочные» набрали 5002 очка в высшем дивизионе за всю историю, первыми преодолев статистическую планку 5000 очков.

Ближайшей к повторению этого достижения командой является «Барселона», в активе которой 4887 очков в высшем испанском дивизионе. На третьей строчке в суммарном рейтинге располагается мадридский «Атлетико» с 4018 очками.

Видео: Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века