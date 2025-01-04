«Реал» первым в истории Ла Лиги набрал 5000 очков
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Мадридский «Реал» стал обладателем уникального статистического достижения в испанской Ла Лиге. По подсчётам издания Marca, благодаря выездной победе над «Валенсией» (2:1) в перенесённом матче 12-го тура чемпионата Испании «сливочные» набрали 5002 очка в высшем дивизионе за всю историю, первыми преодолев статистическую планку 5000 очков.
Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27' 1:1 Модрич – 85' 1:2 Беллингем – 90+5'
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'
Ближайшей к повторению этого достижения командой является «Барселона», в активе которой 4887 очков в высшем испанском дивизионе. На третьей строчке в суммарном рейтинге располагается мадридский «Атлетико» с 4018 очками.
Видео: Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века
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