Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» могут осуществить обмен Рашфорда на Осимхена — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» могут осуществить обмен Рашфорда на Осимхена — talkSPORT
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, неаполитанцы заинтересованы в игроке и готовы включить в сделку форварда Виктора Осимхена, принадлежащего клубу, но на данный момент находящемуся в аренде в турецком «Галатасарае». Цель данной идеи — облегчить трансфер Рашфорда с финансовой и других точек зрения. Источник не сообщает, планируется ли в случае такого перехода денежная доплата от какого-либо из клубов.

Напомним, в последнее время в прессе всё чаще стали появляться слухи о желании «МЮ» избавиться от Рашфорда. Нападающий ранее был исключён из состава команды на несколько игр кряду. Источники сообщали, что главный тренер английского клуба Рубен Аморим недоволен отношением Маркуса к делу.

Виктор Осимхен же покинул «Наполи» в летнее трансферное окно путём аренды. Итальянские газеты писали, что рулевой неаполитанцев Антонио Конте не желает работать с игроком.

В текущем сезоне у Осимхена 12 голов в 15 матчах за «Галатасарай». У Рашфорда 7 голов в 23 матчах за «МЮ».

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

Материалы по теме
Аморим назвал причину, из-за которой Рашфорд пропустит матч с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android