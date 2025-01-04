«Манчестер Юнайтед» и «Наполи» могут осуществить обмен Рашфорда на Осимхена — talkSPORT

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, неаполитанцы заинтересованы в игроке и готовы включить в сделку форварда Виктора Осимхена, принадлежащего клубу, но на данный момент находящемуся в аренде в турецком «Галатасарае». Цель данной идеи — облегчить трансфер Рашфорда с финансовой и других точек зрения. Источник не сообщает, планируется ли в случае такого перехода денежная доплата от какого-либо из клубов.

Напомним, в последнее время в прессе всё чаще стали появляться слухи о желании «МЮ» избавиться от Рашфорда. Нападающий ранее был исключён из состава команды на несколько игр кряду. Источники сообщали, что главный тренер английского клуба Рубен Аморим недоволен отношением Маркуса к делу.

Виктор Осимхен же покинул «Наполи» в летнее трансферное окно путём аренды. Итальянские газеты писали, что рулевой неаполитанцев Антонио Конте не желает работать с игроком.

В текущем сезоне у Осимхена 12 голов в 15 матчах за «Галатасарай». У Рашфорда 7 голов в 23 матчах за «МЮ».

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