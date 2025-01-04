Стало известно, что скандировали фанаты «Валенсии» в адрес Винисиуса после удаления

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок в лицо вратаря соперника Столе Димитриевски и вызвал гнев местных фанатов.

После того как бразильцу была показана прямая красная карточка, активные болельщики «Валенсии» стали скандировать в его адрес слово «обезьяна», сообщает аккаунт Madrid Universal в соцсети Х.

Напомним, сначала Винисиус находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

Для самого Винисиуса подобное отношение со стороны фанатов соперников не ново. Активные болельщики других клубов Ла Лиги часто скандируют в адрес игрока расистские кричалки.

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»