Артур ведёт активные переговоры об уходе из «Зенита» в «Атлетико Минейро» — Эрнан

«Атлетико Минейро» хочет приобрести 26-летнего крайнего нападающего «Зенита» Артура Гимарайнса. Об этом сообщает популярный журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).
По сведениям источника, бразильский клуб уже ведёт активные переговоры с игроком, а один из инвесторов хочет использовать € 18 млн от недавней продажи Паулиньо в «Палмейрас» для осуществления данного трансфера.
Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
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