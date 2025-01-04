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Артур ведёт активные переговоры об уходе из «Зенита» в «Атлетико Минейро» — Эрнан

Артур ведёт активные переговоры об уходе из «Зенита» в «Атлетико Минейро» — Эрнан
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«Атлетико Минейро» хочет приобрести 26-летнего крайнего нападающего «Зенита» Артура Гимарайнса. Об этом сообщает популярный журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, бразильский клуб уже ведёт активные переговоры с игроком, а один из инвесторов хочет использовать € 18 млн от недавней продажи Паулиньо в «Палмейрас» для осуществления данного трансфера.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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