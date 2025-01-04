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Бывший скаут «Арсенала»: Кахигао сможет сделать в «Спартаке» команду, которая выиграет РПЛ

Бывший скаут «Арсенала»: Кахигао сможет сделать в «Спартаке» команду, которая выиграет РПЛ
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Российско-нидерландский скаут и тренер Павел Кучеров высказался о назначении экс-скаута «канониров» Фрэнсиса Кахигао в московский «Спартак».

«Что касается профессионализма, то его у Фрэнсиса достаточно. Иначе он не имел бы такую карьеру как селекционер и не только. Достойная кандидатура для «Спартака». Другое дело, что работа в Европе и России не одно и то же. Тем более в таком клубе, как «Спартак».

Надеюсь, он сможет подстроиться под местные реалии. Если у него получится, он сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России. Выбор очень хороший. А как у Фрэнсиса получится, посмотрим. Это во многом зависит от того, как ему будут помогать в «Спартаке» заниматься своей профессиональной деятельностью. Надеюсь, он отработает хорошо, могу только пожелать ему удачи», — приводит слова Кучерова издание «ВсеПроСпорт.ру».

О назначении Кахигао на должность спортивного директора клуба «Спартак» объявил вчера, 3 января.

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