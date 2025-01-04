Кержаков: нельзя сравнивать мой переход в «Динамо» с трансфером Быстрова в «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что нельзя сравнивать его переход из «Севильи» в московское «Динамо» в 2008 году с трансфером вингера Владимира Быстрова из санкт-петербургского клуба в «Спартак» в 2005 году.

— Есть Быстров, который сходил в «Спартак», и его не любят и там и там. Есть Саша Кержаков, побывавший в «Динамо», и его любят везде. Эти трансферы можно сравнивать?

— Сравнивать нельзя. Команды и ситуации разные. Всегда говорил, что хочу вернуться в «Зенит», но тогда были обстоятельства, что это было невозможно.

— Ты говорил, что были люди, не желавшие видеть тебя в «Зените», кто они?

— Влиявшие на принятие решений. Не помню точно кто. Наверное, если Дик сказал бы точное «да», это можно было сделать. Наверное, у него не было твёрдого и точного «да», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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