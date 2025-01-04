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Салах объяснил, почему он много забивает и ассистирует, несмотря на ситуацию с контрактом

Салах объяснил, почему он много забивает и ассистирует, несмотря на ситуацию с контрактом
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, как ему удаётся сохранять концентрацию на футболе, несмотря на неопределённость с будущим в клубе, контракт с которым заканчивается у футболиста грядущим летом.

«Я думаю, что если это последние шесть месяцев [в «Ливерпуле»], то чем я хочу запомниться? Хочу ли я оглянуться назад и увидеть, что слишком нервничал из-за контракта? Или хочу отметить, что у меня был невероятный сезон? Вот о чём я думаю. Если в какой-то момент почувствую, что отвлекаюсь, то просто напомню себе о желании оглянуться назад и иметь возможность сказать, что у меня был невероятный сезон. Вот что я хочу сделать», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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