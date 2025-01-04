Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 20-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 4 января, матчем «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» стартует 20-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Расписание матчей 20-го тура АПЛ сезона-2024/2025:
4 января, суббота:
- 15:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»;
- 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»;
- 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Челси»;
- 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Лестер»;
- 18:00 мск. «Борнмут» — «Эвертон»;
- 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»;
- 20:30 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».
5 января, воскресенье:
- 17:00 мск. «Фулхэм» — «Ипсвич Таун»;
- 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
6 января, понедельник:
- 23:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест».
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