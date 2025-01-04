«Барселона» желает включить Торреса в сделку по покупке Исака у «Ньюкасла» — El Nacional

«Барселона» проявляет интерес к 25-летнему центральному нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку и рассматривает вариант со включением вингера Феррана Торреса в сделку о покупке шведского футболиста. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, несмотря на то что ранее английский клуб уже проявлял интересе к Торресу, его руководство приняло решение не заключать подобную сделку с «Барселоной». При этом подчёркивается, что «Ньюкасл» оценивает Исака в € 100 млн, что является недоступной суммой для каталонского клуба на текущий момент.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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