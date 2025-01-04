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Андрей Червиченко: не зацикливался бы на возвращении на международную арену

Андрей Червиченко: не зацикливался бы на возвращении на международную арену
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что не стоит слишком сильно акцентировать внимание на потенциальном возвращении российских команд на международную арену.

«Не зацикливался бы на возвращении на международную арену. Будет – значит, будет, а нет — ну и хрен с ними. Вначале было немного непривычно и некомфортно, а сейчас, когда всё устоялось, нормально. Если мы им не нужны, пусть идут себе куда подальше. Мы не умрём без них», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам.

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