Телевидение «Реала» — о матче с «Валенсией»: наша команда победила эту грязную лигу

Телевидение мадридского «Реала» высказалось об эпизоде, когда крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор толкнул в лицо вратаря соперника во время матча 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1), после чего бразильский футболист был удалён.
«Мы победили «Валенсию», CTA (технический комитет судей Испании. — Прим. «Чемпионата») и эту грязную лигу. «Реал» выступил против всего и всех», — сказано на телевидении «Реала».
Сначала Винисиус находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.
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