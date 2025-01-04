Экс-игрок «Баварии» Мартинес: мы все хотим, чтобы бестрофейное проклятье Кейна разрушилось

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес выразил надежду на то, что нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн в скором времени сможет выиграть свой первый трофей.

«В Бундеслиге «Бавария» должна бороться за победу. Всё может случиться, всегда бывают взлёты и падения. Очевидно, что мюнхенцы — главные претенденты. Надеюсь, так и будет и Гарри Кейн наконец-то выиграет титул, который ускользнул от него. Невероятно, что после 11 побед в Бундеслиге подряд Кейн приходит в «Баварию» и побеждает «Байер»! Мы все хотим, чтобы он выиграл свой первый титул и разрушил это проклятие», — приводит слова Мартинеса Marca.

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