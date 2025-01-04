«Нужно оставаться скромным». Салах высказался о своей результативности

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своей игровой форме в нынешнем сезоне, в котором на текущий момент он забил 20 голов и сделал 17 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

«Я очень много работаю, а когда ты так много работаешь, то ожидаешь от себя максимума. Всегда многого от себя ожидал и стремился к высоким результатам. Я очень горжусь этими цифрами, но необходимо забывать о них и оставаться скромным. Не хочу, чтобы в конце сезона говорили, что у меня были невероятные результаты, но команда ничего не выиграла. Просто хочу выиграть трофей и показать достойный результат», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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