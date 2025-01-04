Арне Слот: состав «Манчестер Юнайтед» лучше, чем их турнирное положение

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что «Манчестер Юнайтед» занимает место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не соответствующее качеству состава этой команды.

«Я говорил это перед первым матчем и могу повторить ещё раз: на мой взгляд, их [«Манчестер Юнайтед»] игроки гораздо лучше, чем то, что показывает турнирная таблица на текущий момент», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 19 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-е место. Завтра, 5 января, манкунианцы встретятся с «Ливерпулем» в матче 20-го тура АПЛ.

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