Арне Слот: состав «Манчестер Юнайтед» лучше, чем их турнирное положение
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что «Манчестер Юнайтед» занимает место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не соответствующее качеству состава этой команды.
«Я говорил это перед первым матчем и могу повторить ещё раз: на мой взгляд, их [«Манчестер Юнайтед»] игроки гораздо лучше, чем то, что показывает турнирная таблица на текущий момент», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
После 19 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-е место. Завтра, 5 января, манкунианцы встретятся с «Ливерпулем» в матче 20-го тура АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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