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Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время

Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о главном событии 2024 года для российского футбола.

«Главное событие 2024 года для российского футбола — это то, что «Динамо» упустило чемпионство за многие-многие годы в конце чемпионата. Это чисто моё мнение. Когда было всё в их ногах, руках и головах, они умудрились не сыграть вничью в Краснодаре, дав тем самым возможность «Зениту» стать чемпионом. Это до сих пор у меня в голове лежит. Часто встречаю болельщиков «Динамо» на улице. Люди настолько расстроены… Наверное, «Динамо» вряд ли предоставится такой шанс в ближайшее время. Они, к сожалению, им не воспользовались», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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