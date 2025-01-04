Юрий Сёмин: футбол был, есть и будет спортом номер один

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что чемпионат России прогрессирует, а футбол остаётся номером один среди всех видов спорта.

«Мне в 2024 году понравились все матчи, которые проходили в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Там были полные стадионы! Представьте себе, какое количество людей ждёт эти матчи в этих городах! Полные трибуны и поддержка команд. «Спартак» играет ярко и интересно. Главное, чтобы они не растеряли эту игру. Отдельные матчи очень интересно проводит «Динамо». На мой взгляд, весь чемпионат прогрессирует. И футбол был, есть и будет номером один среди всех видов спорта», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме Юрий Сёмин: в 2025 году хочется пожелать всем командам полных стадионов

Самые титулованные футбольные клубы России: