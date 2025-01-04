Черчесов считает, что Дзюба способен установить бомбардирский рекорд до конца сезона

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с 36-летним нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой, которому осталось забить один гол, чтобы догнать экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, являющегося лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола).

«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артём игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован, всё остальное на сегодня у него есть.

Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждём второй круг, и я ему этого желаю», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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