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«Спасибо за фирменный стиль». «Спартак» поздравил Романцева с 71-летием

«Спасибо за фирменный стиль». «Спартак» поздравил Романцева с 71-летием
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Московский «Спартак» в телеграм-канале поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Олега Романцева, которому сегодня, 4 января, исполнился 71 год.

«Чемпион СССР — 1979 как игрок «Спартака» и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения!

В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырёх звёзд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков.

Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» — написано в соцсети «Спартака».

Под руководством Романцева (1989-1995, 1997-2003 гг.) «Спартак» выиграл золото чемпионата СССР и девяти чемпионатов России, а также победил в Кубке СССР/СНГ и трёх Кубках России.

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