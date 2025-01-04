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«Манчестер Юнайтед» намерен усилить состав форвардом из АПЛ — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить состав форвардом из АПЛ — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему центральному нападающему «Вулверхэмптона» Матеусу Кунье. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «волки» не хотят отпускать бразильского футболиста и готовы предложить ему новый контракт, рассчитанный до лета 2030 года. Подчёркивается, что «красные дьяволы» хотят приобрести Кунью до старта следующего сезона.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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