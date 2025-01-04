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Анчелотти — об удалении Винисиуса: он старается, но не всегда делает всё правильно

Анчелотти — об удалении Винисиуса: он старается, но не всегда делает всё правильно
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно удаления крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок вратаря хозяев Столе Димитриевски в область лица.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«Сначала было касание вратаря, а только затем толчок [от Винисиуса]. Думаю, что двух жёлтых было достаточно. Я не хочу сказать, что он [Винисиус] попал в ловушку. Он, как всегда, старался делать всё правильно. Иногда у него это получается, а иногда не совсем», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей.

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