Колыванов: Кахигао поможет «Спартаку» развиваться и будет привозить качественных игроков

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов отреагировал на назначение испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Я не знаю Кахигао, поэтому даже не знаю, как оценивать его назначение в «Спартак». Надо смотреть, как он будет работать. Если руководство «Спартака» выбрало его, верится, что он поможет команде развиваться и будет привозить качественных футболистов.

Кахигао, наверное, пока не владеет информацией о российском трансферном рынке. Поэтому будет привозить в «Спартак» легионеров. Но многое зависит не от спортивного директора, а от выделения средств на покупку этих игроков. Если клуб будет вкладываться, значит, будут достойные футболисты для РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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