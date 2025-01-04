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«Челси» может купить Гехи, «Кристал Пэлас» оценивает игрока в £ 75 млн — Give me Sport

«Челси» может купить Гехи, «Кристал Пэлас» оценивает игрока в £ 75 млн — Give me Sport
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«Челси» рассматривает вариант с покупкой 24-летнего центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «синие» обладают преимуществом в переговорах по Гехи, являющемуся их воспитанником, перед другими клубами. Однако «Кристал Пэлас» хочет выручить £ 75 млн (€ 90 млн) с потенциальной продажи английского защитника.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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