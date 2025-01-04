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«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов». «Спартак» поздравил Промеса с днём рождения

«Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов». «Спартак» поздравил Промеса с днём рождения
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Московский «Спартак» в телеграм-канале поздравил с днём рождения бывшего нападающего команды Квинси Промеса, которому сегодня, 4 января, исполнилось 33 года.

«За «Спартак» Квинси выиграл все возможные трофеи в России и забил 114 голов в 235 матчах, став одним из самых ярких игроков в истории клуба.

Желаем Братухе крепкого здоровья и успехов! С днём рождения», — написано в соцсети «Спартака».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

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