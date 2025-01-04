Экс-игрок «Пари НН» Тихий: народ своими налогами помогает футболу держаться на плаву

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказал своё отношение к государственному финансированию российского футбола.

— Как вы, гражданин РФ, относитесь к бюджетным деньгам в футболе и к тому, что часть из них идёт на покупку этих не самых качественных легионеров?

— Слушайте, можно и к столбу прикопаться. Если копнуть в любой сфере, можно вывернуть так, что это все нафиг не нужно. Но нужно не забывать, что это спорт номер один в мире, его любят миллионы, миллиарды людей. Я тоже был маленьким и видел, сколько детей мечтают о футболе. Я не знал тогда ни о каких финансах, мы просто смотрели на игру Рамоса, Месси, Роналду. Дети жили этой мечтой, хотели играть. Без бюджетных денег будет очень сложно. Мы можем закрыть это на лопату и всё. И куда денутся миллионы этих детишек?

— Отправятся в футбольные школы, но зато сделают дороги, по которым они туда будут ездить.

— Да, но тогда будет уровень футбола, про который все говорят. И будут удивляться, где эта молодёжь. Чтобы расти любому человеку — сантехнику, футболисту, корреспонденту — ему нужна конкуренция.

— Если убрать в один момент все государственные деньги из российского футбола, что с ним будет?

— Я не знаю, мне сложно сказать. Не думаю, что очень многие готовы финансировать, давать свои деньги на футбол. Могу только сказать спасибо — народ своими налогами, государство бюджетными средствами помогают держаться на плаву таким видам спорта, как футбол, и другим. Да, из-за этого все хают игроков — вот, они столько получают. Ребята, вы просто не понимаете, сколько миллионов детишек этим занимаются и мечтают попасть в футбол, и они не думают о деньгах. Они просто мечтают играть. Предлагаете закрыть мечту миллионов детей? — сказал Тихий «РБ Спорт».

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